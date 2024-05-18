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VITA - Сорб гель , №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (829492) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Кривий Ріг, вул. Десантна, 13-А
Всього: (6)
142,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Всього: (11)
142,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: упаковка (1)
142,94 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (13)
157,25 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Українка, вул. Юності, 6-В
Всього: упаковка (3)
142,94 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Українка, вул. Соснова, 6
Всього: упаковка (3)
150,09 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Українка, вул. Київська, 1-В
Всього: упаковка (2)
142,94 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Каштанова, 7-В
Всього: упаковка (1)
147,23 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Каштанова, 16
Всього: упаковка (5)
142,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Обухів, вул. Каштанова, 52-Д
Всього: упаковка (10)
164,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Цілодобово
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
Всього: упаковка (8)
142,95 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дяченка, 13
Всього: упаковка (14)
150,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Харченка Євгенія (Бортничі), 31
Всього: упаковка (14)
157,23 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
Всього: упаковка (11)
150,10 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (15)
150,10 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Драгоманова, 38-А
Всього: упаковка (9)
142,95 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Ахматової Анни / Драгоманова, 9/18
Всього: упаковка (5)
142,94 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
Всього: упаковка (12)
150,10 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (25)
164,38 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
Всього: упаковка (2)
150,10 грн