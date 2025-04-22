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Кодалі віносурс сироватка для обличчя (Caudalie Vinosource face serum)
Кодалі віносурс сироватка для обличчя (Caudalie Vinosource face serum)
Одеса
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
344.5 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні:
-339,80 грн
1359,20
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
348.4 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні:
-339,80 грн
1359,20
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
349.5 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні:
-339,80 грн
1359,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
394.6 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1249,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
394.8 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1249,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
407.1 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні:
-339,80 грн
1359,18
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
409.5 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1194,11
Економія при броні:
-18,51 грн
1175,60
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
421.1 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні:
-339,80 грн
1359,20
грн
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
424.0 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні:
-339,80 грн
1359,18
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
428.8 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні:
-339,80 грн
1359,20
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
430.0 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні:
-339,80 грн
1359,18
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
431.1 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні:
-339,80 грн
1359,18
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
432.7 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні:
-339,80 грн
1359,20
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
435.0 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні:
-339,80 грн
1359,20
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
435.8 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні:
-339,80 грн
1359,20
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
436.0 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні:
-339,80 грн
1359,20
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
436.8 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні:
-339,80 грн
1359,20
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
437.2 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні:
-339,80 грн
1359,20
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
439.0 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні:
-339,80 грн
1359,20
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
439.7 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні:
-339,80 грн
1359,20
грн
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