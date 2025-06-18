Київ
Кодалі віносурс сироватка для обличчя (Caudalie Vinosource face serum)

Кодалі віносурс сироватка для обличчя (Caudalie Vinosource face serum)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
196.9 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -339,80 грн
1359,20 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
206.3 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -339,80 грн
1359,20 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
325.7 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні: -339,80 грн
1359,18 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
334.8 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -50,97 грн
1648,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
337.2 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні: -339,80 грн
1359,18 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
340.2 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -339,80 грн
1359,20 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
341.4 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -339,80 грн
1359,20 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
343.1 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -339,80 грн
1359,20 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
346.1 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні: -339,80 грн
1359,18 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
346.7 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні: -339,80 грн
1359,18 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
347.7 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -339,80 грн
1359,20 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
347.7 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -339,80 грн
1359,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Воскресенська, 2
349.0 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1249,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
349.8 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -339,80 грн
1359,20 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
350.0 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -339,80 грн
1359,20 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
351.0 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні: -339,80 грн
1359,18 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
353.1 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні: -339,80 грн
1359,18 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
353.3 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні: -339,80 грн
1359,18 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 24
353.4 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні: -339,80 грн
1359,18 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
355.4 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -339,80 грн
1359,20 грн
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