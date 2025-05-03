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Кодалі віносурс сироватка для обличчя (Caudalie Vinosource face serum)
Кодалі віносурс сироватка для обличчя (Caudalie Vinosource face serum)
Харків
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні:
-50,97 грн
1648,03
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Воскресенська, 2
144.6 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1249,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
190.6 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1249,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
307.3 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні:
-50,97 грн
1648,03
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
380.3 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні:
-50,97 грн
1648,01
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
392.7 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні:
-50,97 грн
1648,01
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
401.6 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні:
-50,97 грн
1648,03
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
403.6 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні:
-50,97 грн
1648,03
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
405.6 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні:
-50,97 грн
1648,01
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
407.5 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні:
-50,97 грн
1648,03
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
408.2 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні:
-50,97 грн
1648,03
грн
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
408.5 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні:
-50,97 грн
1648,01
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
409.3 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні:
-50,97 грн
1648,03
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
410.0 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні:
-50,97 грн
1648,03
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
410.2 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні:
-50,97 грн
1648,03
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
410.9 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні:
-50,97 грн
1648,03
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
410.9 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні:
-50,97 грн
1648,01
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
412.4 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні:
-50,97 грн
1648,01
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Київ, просп. Берестейський, 24
414.1 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні:
-50,97 грн
1648,03
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
415.2 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні:
-50,97 грн
1648,03
грн
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