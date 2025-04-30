Кодалі віносурс сироватка для обличчя (Caudalie Vinosource face serum)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
6.5 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
6.5 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -50,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
238.6 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -50,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Воскресенська, 2
272.3 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
359.5 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні: -50,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
378.3 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -50,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
378.3 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні: -50,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
379.4 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -50,97 грн
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
379.9 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні: -50,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
381.4 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -50,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
381.4 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -50,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
386.9 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -50,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
387.2 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -50,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
387.3 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні: -50,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
388.8 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -50,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
389.0 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -50,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
389.7 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -50,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
391.1 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні: -50,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
391.9 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні: -50,97 грн