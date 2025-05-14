Київ
Кодалі віносурс сироватка для обличчя (Caudalie Vinosource face serum)

Кодалі віносурс сироватка для обличчя (Caudalie Vinosource face serum)

Чернігів (адресу не вказано)
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В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні: -50,97 грн
1648,01 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Київ, просп. Воскресенський, 36
122.6 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні: -50,97 грн
1648,01 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
126.2 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні: -50,97 грн
1648,01 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
127.9 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні: -50,97 грн
1648,01 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
128.9 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні: -50,97 грн
1648,01 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
129.4 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -50,97 грн
1648,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
129.5 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -50,97 грн
1648,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 24
129.7 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -50,97 грн
1648,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
130.1 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні: -50,97 грн
1648,01 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
130.4 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -50,97 грн
1648,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
130.4 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -50,97 грн
1648,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
130.5 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -50,97 грн
1648,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
131.4 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -50,97 грн
1648,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
132.1 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -50,97 грн
1648,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гната Юри, 20
134.5 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні: -50,97 грн
1648,01 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
138.3 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -50,97 грн
1648,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
138.4 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -50,97 грн
1648,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
138.6 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -50,97 грн
1648,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
139.6 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1699,00
Економія при броні: -50,97 грн
1648,03 грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
143.6 км
Кодалі Vinosource сироватка для обличчя зволожуюча 339 30 мл №1
Caudalie
1698,98
Економія при броні: -50,97 грн
1648,01 грн
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