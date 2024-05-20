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Алерзин краплі оральні 5 мг/мл флакон з крапельницею 20 мл, №1 - Запоріжжя (138609) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 207 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
245,00
Економія: -46,00 грн
199,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
228,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3)
241,96
Економія: -34,25 грн
207,71 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
229,37
Економія: -32,29 грн
197,08 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
209,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
240,99
Економія: -39,11 грн
201,88 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
233,00
Економія: -34,00 грн
199,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
223,53 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -34,00 грн
199,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
228,99
Економія: -27,11 грн
201,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (3)
222,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
226,69
Економія: -27,29 грн
199,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
226,11 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
208,57 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -34,00 грн
199,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
217,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
231,93
Економія: -33,37 грн
198,56 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (4)
244,70
Економія: -42,80 грн
201,90 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
217,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
249,57
Економія: -51,01 грн
198,56 грн