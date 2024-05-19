Ампіплюс порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 1000 мг + 500 мг флакон, №10 - Харків (823194) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
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