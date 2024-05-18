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Ампіплюс порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 1000 мг + 500 мг флакон, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (823194) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
1045,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
1064,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (2)
915,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом