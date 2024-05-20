Арфазетин збір фільтр-пакет 1.5 г тм Ecocode, №20 - Запоріжжя (874451) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Броди, вул. Юридика, 1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Радехів, вул. Львівська, 1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 36
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 36
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
Пульс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Винники, вул. Кільцева, 2-В
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Винники, вул. Івасюка, 8-А
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Винники, вул. Івасюка, 31
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Лисиничі, вул. Тракт Глинянський, 1-Б
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Морозна, 21
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Кос-Анатольського, 2
Пульс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68