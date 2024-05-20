Арфазетин збір фільтр-пакет 1.5 г тм Ecocode, №20 - Одеса (874451) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Юридика, 1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 36
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Стрий, вул. Галицька, 1-Г
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
Пульс
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, пл. Ринок, 26
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Стрий, вул. Коссака, 9
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Стрий, вул. Сколівська, 16-А
Пульс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Ліщинських, 11/1
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
Пульс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сколе, пл. Незалежності, 11
Пульс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
Пульс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Кільцева, 2-В
Пульс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 8-А