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Арфазетин збір фільтр-пакет 1.5 г тм Ecocode, №20 - Одеса (874451) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (2)
33,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Юридика, 1
Всього: упаковка (1)
15,47 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 36
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Стрий, вул. Галицька, 1-Г
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (6)
15,47 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Стрий, вул. Коссака, 9
Всього: упаковка (3)
35,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Стрий, вул. Сколівська, 16-А
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Ліщинських, 11/1
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сколе, пл. Незалежності, 11
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
Всього: упаковка (4)
35,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Кільцева, 2-В
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 8-А
Всього: упаковка (2)
35,00 грн