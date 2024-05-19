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Арфазетин збір фільтр-пакет 1.5 г тм Ecocode, №20 - Львів (874451) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (2)
15,47 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медведецького, 29
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (3)
35,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (5)
35,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 178
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
Всього: упаковка (3)
35,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Патона, 2/7
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
35,00 грн