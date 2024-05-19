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Арфазетин збір фільтр-пакет 1.5 г тм Ecocode, №20 - Харків (874451) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (2)
33,40 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Броди, вул. Юридика, 1
Всього: упаковка (1)
15,47 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Радехів, вул. Львівська, 1
Всього: упаковка (4)
35,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (1)
15,47 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Сокаль, вул. Шептицького, 51
Всього: упаковка (2)
15,47 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Червоноград, вул. Сокальська, 12
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Червоноград, вул. Хмельницького Богдана, 14
Всього: упаковка (3)
35,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Винники, вул. Кільцева, 2-В
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Винники, вул. Івасюка, 8-А
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Винники, вул. Івасюка, 31
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
Всього: упаковка (4)
35,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Лисиничі, вул. Тракт Глинянський, 1-Б
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 36
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (5)
35,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Личаківська, 152
Всього: упаковка (3)
35,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
Всього: упаковка (1)
35,00 грн