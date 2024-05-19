Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31 Всього: упаковка (2) 606,80 Економія: -190,60 грн 416,20 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Полтава, вул. Сінна, 32 Всього: упаковка (2) 619,40 Економія: -203,20 грн 416,20 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Антоновича, 165-А Всього: упаковка (3) 469,30 Економія: -53,10 грн 416,20 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Затишшя, вул. Суворова, 34 Всього: упаковка (2) 619,40 Економія: -203,20 грн 416,20 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Ковель, вул. Незалежності, 108 Всього: упаковка (1) 446,60 грн Забронювати