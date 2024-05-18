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NOW FOODS SLEEP капсули, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (826753) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Всього: упаковка (2)
606,80
Економія: -190,60 грн
416,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Сінна, 32
Всього: упаковка (2)
619,40
Економія: -203,20 грн
416,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 165-А
Всього: упаковка (3)
469,30
Економія: -53,10 грн
416,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Затишшя, вул. Суворова, 34
Всього: упаковка (2)
619,40
Економія: -203,20 грн
416,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 21
Всього: упаковка (2)
518,30
Економія: -102,10 грн
416,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ковель, вул. Незалежності, 108
Всього: упаковка (1)
446,60 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом