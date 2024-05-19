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БАНКИ ВАКУУМНО-МАСАЖНІ "МІРТА" велика, №1 - Харків (292776) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Київська, 15
Всього: упаковка (1)
46,62 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Всього: упаковка (1)
46,62 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
48,32 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 316-Б
Всього: упаковка (1)
50,01 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
46,62 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Маневичі, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (2)
34,69 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 23
Всього: упаковка (1)
50,85 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рожище, вул. Незалежності, 18
Всього: упаковка (2)
48,22 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
48,15 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (1)
50,01 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Шацьк, вул. Шковороди, 29
Всього: упаковка (1)
34,89 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 3-А
Всього: упаковка (3)
48,22 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 56-А
Всього: упаковка (2)
50,85 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом