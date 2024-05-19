Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Рівне, вул. Бандери Степана, 57 Всього: упаковка (1) 447,82 грн

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Рівне, вул. Бандери Степана, 49 Всього: упаковка (2) 440,39 грн

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дубно, вул. Галицького Данила, 18 Всього: упаковка (1) 455,34 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И Всього: упаковка (2) 455,34 грн

Еко аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г Всього: упаковка (2) 455,34 грн