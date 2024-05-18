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БАНДАЖ SM-03 L, лівий вальгусний, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (166780) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
447,82 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Всього: упаковка (2)
440,39 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
455,34 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (2)
455,34 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
Всього: упаковка (2)
455,34 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом