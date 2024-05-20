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БАНДАЖ SM-02 вальгусний, №1 - Львів (166779) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Перемоги, 18
Всього: упаковка (1)
287,17 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Луцьк, вул. Кравчука, 38
Всього: упаковка (1)
273,07 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
268,37 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тинне, вул. Українська, 6-А
Всього: упаковка (1)
253,46 грн
Житомирліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
296,57 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом