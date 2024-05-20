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БАНДАЖ SM-01 вальгусний, №1 - Запоріжжя (166777) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Ірфарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Всього: упаковка (1)
335,00 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
268,37 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
282,47 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
277,77 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (1)
287,17 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (1)
282,47 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ратне, вул. Центральна, 34
Всього: упаковка (1)
287,17 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом