Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Бальзам для волосся "Dr.Sante Hyaluron Deep hydration"Ціни в аптеках

Бальзам для волосся "Dr.Sante Hyaluron Deep hydration" 200 мл - Запоріжжя (836209) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1)
122,51
Економія: -7,56 грн
114,95 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (1)
175,10
Економія: -19,79 грн
155,31 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (1)
157,02
Економія: -16,71 грн
140,31 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
Всього: упаковка (1)
143,06
Економія: -20,41 грн
122,65 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
161,97
Економія: -25,00 грн
136,97 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (1)
132,02
Економія: -10,04 грн
121,98 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом