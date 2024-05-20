Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОССЯ "DR.NICE"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОССЯ "DR.NICE" 300 мл для всіх типів волосся - Львів (799666) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, пл. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
115,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
114,89 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
115,77 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 26
Всього: упаковка (1)
114,74 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрівка, вул. Незалежності України, 19
Всього: упаковка (1)
115,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 15-Б
Всього: упаковка (1)
115,75 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
115,75 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Героїв Праці / Гвардійців-Широнінці, 29/50
Всього: упаковка (1)
114,86 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом