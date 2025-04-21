Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
58.7 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Богунська, 22
72.6 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
73.8 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Київська, 5-А
101.2 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Майборського, 16
106.0 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
110.3 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
275,03
Економія при броні: -1,43 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
110.3 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 1
110.7 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
111.4 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 52
111.9 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 103
112.1 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 34-А
113.8 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Хлібна, 14
114.1 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 16
114.2 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, пл. Перемоги, 10
114.2 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Житомир, вул. Київська, 62
114.4 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 77
115.3 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd