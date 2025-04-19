Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Одеса
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
7.7 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 15
10.0 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
35.5 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
109.4 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 312
110.3 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
111.6 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
112.7 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 47
114.7 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
114.7 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
115.2 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
115.4 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
118.7 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Троїцька, 238-Г
119.2 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
129.4 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
153.3 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
153.5 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
163.6 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd