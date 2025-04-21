Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
6.1 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
12.5 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
21.0 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
30.5 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
42.7 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Покров, вул. Медична, 19-А/1
61.0 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
82.5 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
83.1 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
86.0 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
86.5 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Незалежності, 27
98.6 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
107.5 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
108.3 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
108.7 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
110.9 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd