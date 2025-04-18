Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 17
7.7 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
7.8 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
8.1 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
8.6 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
9.4 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
10.3 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
15.2 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, вул. Полтавська, 91
89.7 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Шевченка, 3
102.2 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
115.6 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
128.1 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
130.3 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
130.8 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
133.0 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
133.7 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
142.9 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 41
145.7 км
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 2000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЄВРО-Д3 капсули м'які желатинові 4000 МО №30
Softech Pharma Pvt., Ltd