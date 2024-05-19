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EMOFORM SENSITIVE ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА 400 мл з фторидом - Львів (812201) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, перех. Стависька / Риночна, 42/78
Всього: упаковка (2)
936,22 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
891,00
Економія: -26,73 грн
864,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (2)
892,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 77
Всього: упаковка (2)
936,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (2)
932,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (2)
941,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 25
Всього: упаковка (1)
930,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-А
Всього: упаковка (1)
932,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-Б
Всього: упаковка (2)
932,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
940,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
940,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (2)
929,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
928,23 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
891,00
Економія: -26,73 грн
864,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
941,11 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
891,00
Економія: -26,73 грн
864,27 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
891,00
Економія: -26,73 грн
864,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
939,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
891,00
Економія: -26,73 грн
864,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
938,38 грн