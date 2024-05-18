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EMOFORM SENSITIVE ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА 400 мл з фторидом - Дніпро (Дніпропетровськ) (812201) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
931,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
934,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (2)
937,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (2)
928,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (2)
939,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Всього: упаковка (2)
936,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (2)
934,47 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (2)
934,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Байрона, 134/3
Всього: упаковка (2)
940,06 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
939,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
932,47 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
938,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
938,30 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (2)
938,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (2)
936,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
939,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
931,80 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (2)
932,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (2)
930,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (4)
936,59 грн