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АКТИВ ФЛОРА ДУО ПЛЮС капсули, №10 - Запоріжжя (740121) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
262,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
295,72
Економія: -45,52 грн
250,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
223,07
Економія: -11,17 грн
211,90 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
283,00
Економія: -39,00 грн
244,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
262,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (6)
283,99
Економія: -38,21 грн
245,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
276,04
Економія: -14,58 грн
261,46 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
262,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
262,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
308,45
Економія: -70,72 грн
237,73 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
262,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
262,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
262,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3)
313,05
Економія: -62,86 грн
250,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
262,60 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
262,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
262,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (1)
268,99
Економія: -23,21 грн
245,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (2)
271,02 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
262,60 грн