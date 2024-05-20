Ivatherm Ivahidra+ інтенсивний бальзам для відновлення ліпідів 400 мл - Запоріжжя (814261) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Слобожанське, вул. Володимирська, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Привокзальна, 32-В
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Бровари, вул. Олімпійська, 4
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
Віталюкс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Київ, вул. Німанська, 6
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Віталюкс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рудницького Степана, 13
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А