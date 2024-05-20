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Ivatherm Ivahidra+ інтенсивний бальзам для відновлення ліпідів 400 мл - Запоріжжя (814261) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
1250,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
1375,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (3)
1250,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
1250,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Слобожанське, вул. Володимирська, 1
Всього: упаковка (1)
1250,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
Всього: упаковка (1)
1250,00 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
1250,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Привокзальна, 32-В
Всього: упаковка (1)
1250,00 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
Всього: упаковка (1)
1250,00 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бровари, вул. Олімпійська, 4
Всього: упаковка (1)
1250,00 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (1)
1250,00 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
Всього: упаковка (1)
1250,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
Всього: упаковка (1)
1250,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
Всього: упаковка (1)
1250,00 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Київ, вул. Німанська, 6
Всього: упаковка (1)
1250,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
1250,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
1250,00 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
1250,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рудницького Степана, 13
Всього: упаковка (1)
1250,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
1250,00 грн