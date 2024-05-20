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Ivatherm Rosederm крем для шкіри схильної до почервонінь SPF-30 40 мл - Запоріжжя (814281) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
1060,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (6)
1060,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
1106,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
949,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
943,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
944,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
945,99 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
940,45 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
940,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
944,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
942,13 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
941,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
943,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
940,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
944,32 грн