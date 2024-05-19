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Ivatherm Rosederm крем для шкіри схильної до почервонінь SPF-30 40 мл - Львів (814281) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
708,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
793,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
Всього: упаковка (1)
747,27 грн
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
677,93 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 8
Всього: упаковка (1)
608,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
1107,12 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Трускавець, вул. Шевченка Тараса, 23
Всього: упаковка (1)
747,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (2)
946,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
1105,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
905,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
905,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9
Всього: упаковка (2)
905,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
905,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Бучач, вул. Галицька, 31-Г
Всього: упаковка (1)
905,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Липинського, 7
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 262
Всього: упаковка (1)
942,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 16
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (2)
943,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
944,34 грн