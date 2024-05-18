Ivatherm Rosederm міцелярний лосьйон для шкіри схильної до почервоніннь 250 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (814280) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
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Дніпро, просп. Героїв, 2
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Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
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Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
Аптека 9-1-1
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Кам'янське, просп. Свободи, 30
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 17
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
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Харків, просп. Гагаріна, 72