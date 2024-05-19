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Ivatherm GlykoLift ліфтинг сироватка 30 мл - Львів (814259) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
1122,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
1122,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
1122,20 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
1330,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (2)
1334,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
1333,58 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
1305,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
1305,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9
Всього: упаковка (1)
1305,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, просп. Злуки, 8
Всього: упаковка (1)
1305,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
1305,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Бучач, вул. Галицька, 31-Г
Всього: упаковка (1)
1305,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (2)
1333,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (2)
1331,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
1305,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (2)
1330,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 15-А
Всього: упаковка (2)
1335,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (2)
1125,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
1345,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 89-А
Всього: упаковка (1)
1347,61 грн