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Ivatherm GlykoLift ліфтинг крем 50 мл - Львів (814258) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
1158,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
1158,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
1009,95 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
1205,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (3)
1208,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
1210,04 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
1158,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
1158,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9
Всього: упаковка (1)
1158,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, просп. Злуки, 8
Всього: упаковка (1)
1158,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
1158,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Бучач, вул. Галицька, 31-Г
Всього: упаковка (1)
1158,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Липинського, 7
Всього: упаковка (1)
1350,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 16
Всього: упаковка (1)
1350,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (2)
1209,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (2)
1199,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
1158,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
1350,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (2)
1197,15 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (2)
1350,00 грн