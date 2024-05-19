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Ivatherm Cicaderm засіб для відновлення шкіри 40 мл з екстрактом мімози - Львів (814284) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
530,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
396,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
396,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
461,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (2)
530,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 338
Всього: упаковка (1)
530,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
530,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Самбір, вул. Валова, 58/1
Всього: упаковка (1)
530,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
390,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
530,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Трускавець, вул. Суховоля, 31-Г
Всього: упаковка (1)
530,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (2)
474,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
388,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 47
Всього: упаковка (2)
530,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67
Всього: упаковка (1)
530,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
461,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9
Всього: упаковка (1)
461,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, просп. Злуки, 8
Всього: упаковка (1)
461,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
461,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Бучач, вул. Галицька, 31-Г
Всього: упаковка (1)
461,35 грн