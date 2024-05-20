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Ivatherm Aquafil Hydra Complex гель-контур для шкіри навколо очей 15 мл - Запоріжжя (814286) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (2)
695,06 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
691,15 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (3)
780,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
818,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
780,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
780,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Слобожанське, вул. Володимирська, 1
Всього: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
691,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
699,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (2)
699,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (2)
698,86 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (2)
699,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
700,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
699,54 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
Всього: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
Всього: упаковка (1)
693,32 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (2)
691,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
700,29 грн