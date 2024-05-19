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Ivatherm Aquafil Hydra Complex гель-контур для шкіри навколо очей 15 мл - Львів (814286) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
577,78 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
583,55 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
773,64 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
788,67 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (1)
751,11 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
677,35 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
577,78 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
691,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (1)
577,78 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
713,55 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
Всього: упаковка (1)
577,78 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
Всього: упаковка (1)
638,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
Всього: упаковка (1)
585,87 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
676,00 грн
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
736,09 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
Всього: упаковка (1)
577,78 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 8
Всього: упаковка (1)
706,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
813,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Трускавець, вул. Шевченка Тараса, 23
Всього: упаковка (1)
803,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (2)
698,38 грн