Алксоїд (полімеризований екстракт алергену) суспензія для підшкірного введення флакон А 2000 ТЕ + флакон В 10000 ТЕ 2.5 мл з екстрактом алергенів амброзії полинолистої, №2 - Запоріжжя (814672) Лікарський препарат - ціни
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Сімейна аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Коваленка Юрія, 2-А
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
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