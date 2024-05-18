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Алксоїд (полімеризований екстракт алергену) суспензія для підшкірного введення флакон А 2000 ТЕ + флакон В 10000 ТЕ 2.5 мл з екстрактом алергенів амброзії полинолистої, №2 - Дніпро (Дніпропетровськ) (814672) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
Всього: упаковка (5)
11900,00 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Всього: упаковка (8)
11900,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Кропивницький, вул. Коваленка Юрія, 2-А
Всього: упаковка (7)
11900,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом