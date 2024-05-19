Алксоїд (полімеризований екстракт алергену) суспензія для підшкірного введення 10000 ТО/мл флакон B 2.5 мл з екстрактом алергенів пліснявих грибів, №1 - Львів (814661) Лікарський препарат - ціни
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Класна аптека
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Коваленка Юрія, 2-А
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
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