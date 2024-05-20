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АСВЕМІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії, №10 - Запоріжжя (802316) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеці
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
386,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
405,33
Економія: -26,60 грн
378,73 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
416,87
Економія: -38,39 грн
378,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
433,99
Економія: -69,48 грн
364,51 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
431,00
Економія: -54,00 грн
377,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
386,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (4)
417,99
Економія: -53,48 грн
364,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
418,34
Економія: -33,59 грн
384,75 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (2)
431,00
Економія: -54,00 грн
377,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
427,37
Економія: -52,19 грн
375,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
418,09
Економія: -39,59 грн
378,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
386,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
454,69
Економія: -76,32 грн
378,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
386,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
463,94
Економія: -85,57 грн
378,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
386,10 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
386,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
386,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
386,10 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
386,10 грн