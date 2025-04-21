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Бглау

Бглау

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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 1
256.4 км
Бглау краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
303,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бурштин, вул. Калуська, 6
280.7 км
Бглау краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
234,16
Економія при броні: -39,06 грн
195,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Березнегувате, пл. Соборно-Миколаївська, 2
387.2 км
Бглау краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
211,12
Економія при броні: -40,42 грн
170,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Марганець, вул. Київська, 174
487.8 км
Бглау краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
238,80
Економія при броні: -43,70 грн
195,10 грн
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