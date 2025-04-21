Київ
Про товар
Ціни
Бглау
Бглау
Миколаїв
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березнегувате, пл. Соборно-Миколаївська, 2
77.7 км
Бглау краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
211,12
Економія при броні:
-41,02 грн
170,10
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 174
216.2 км
Бглау краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
238,80
Економія при броні:
-44,40 грн
194,40
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 1
281.6 км
Бглау краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
303,80
Економія при броні:
-0,10 грн
303,70
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 6
603.6 км
Бглау краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
234,16
Економія при броні:
-39,76 грн
194,40
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню