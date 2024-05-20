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URINAL ЕКСПРЕС pH порошок саше, №6 - Одеса (782804) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
144,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
160,60
Економія: -26,51 грн
134,09 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
127,03 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
144,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
146,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
144,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
144,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
144,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
144,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
144,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
144,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
144,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
144,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
144,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
126,86 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
169,51
Економія: -22,20 грн
147,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
128,90 грн