Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику загострень запальних захворювань сечостатевої системиURINAL ЕКСПРЕС pHЦіни в аптеках

URINAL ЕКСПРЕС pH порошок саше, №6 - Львів (782804) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
140,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
162,20
Економія: -16,78 грн
145,42 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
144,50 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
162,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
140,50 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
144,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
144,50 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
151,97
Економія: -7,28 грн
144,69 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
169,50
Економія: -22,08 грн
147,42 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
206,99
Економія: -70,58 грн
136,41 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
144,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
209,99
Економія: -73,58 грн
136,41 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
140,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
144,50 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
144,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
167,84
Економія: -18,66 грн
149,18 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
144,50 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
144,50 грн