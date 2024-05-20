Атомоксин® капсули тверді 25 мг блістер, №14 - Запоріжжя (809804) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
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Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
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Запоріжжя, просп. Соборний, 149
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Аптека копійка
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
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Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
1 соціальна аптека
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Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Аптека доброго дня
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Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10
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Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
В інших містах:
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Аптека копійка
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Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Аптека шар@
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Дніпро, просп. Героїв, 3
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Дніпро, просп. Науки, 40
Аптека копійка
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Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
Аптека оптових цін
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Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Аптека копійка
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Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Бєхтерева, 1