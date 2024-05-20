Атомоксин® капсули тверді 25 мг блістер, №14 - Львів (809804) Лікарський препарат - ціни
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Львів, вул. Зелена, 1
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Львів, вул. Хімічна, 4
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Львів, вул. Кульпарківська, 95
Подорожник
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Львів, вул. Кульпарківська, 95
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Відчинено Цілодобово
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1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Винниченка, 8
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Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 26
Подорожник
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Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14
Подорожник
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Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14
Аптека бам
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Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 149