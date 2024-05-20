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Атомоксин® капсули тверді 25 мг блістер, №14 - Львів (809804) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
962,99
Економія: -74,70 грн
888,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
983,05
Економія: -74,07 грн
908,98 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Всього: упаковка (1)
939,30
Економія: -3,10 грн
936,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (1)
1048,99
Економія: -160,70 грн
888,29 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: упаковка (1)
1029,99
Економія: -141,70 грн
888,29 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: упаковка (1)
1062,99
Економія: -174,70 грн
888,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
1036,30 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Дністерська, 1-А
Всього: упаковка (2)
1040,99
Економія: -152,70 грн
888,29 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (2)
950,61
Економія: -48,29 грн
902,32 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
960,79
Економія: -0,36 грн
960,43 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Стуса Василя, 1
Всього: упаковка (1)
1023,80
Економія: -126,30 грн
897,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Винниченка, 8
Всього: упаковка (1)
1044,70
Економія: -147,20 грн
897,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Вівчаренка, 8-А
Всього: упаковка (1)
1048,99
Економія: -160,70 грн
888,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Всього: упаковка (3)
1071,98 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
Всього: упаковка (1)
939,15
Економія: -8,88 грн
930,27 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
1032,58 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 26
Всього: блістер (1)
1083,10
Економія: -185,60 грн
897,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14
Всього: упаковка (1)
1011,99
Економія: -123,70 грн
888,29 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14
Всього: упаковка (1)
1011,99
Економія: -123,70 грн
888,29 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 149
Всього: упаковка (1)
999,99
Економія: -111,70 грн
888,29 грн