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Атомоксин® капсули тверді 25 мг блістер, №14 - Харків (809804) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
1019,16
Економія: -110,55 грн
908,61 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
1053,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
1035,38 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
1054,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
1041,25
Економія: -132,22 грн
909,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
1041,68
Економія: -139,86 грн
901,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (1)
1033,69
Економія: -124,24 грн
909,45 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
1037,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
973,83
Економія: -64,76 грн
909,07 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
1032,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
Всього: упаковка (1)
1053,33
Економія: -144,74 грн
908,59 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Засумська, 1
Всього: упаковка (1)
1037,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Ковпака, 59/4
Всього: упаковка (1)
923,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (1)
1011,99
Економія: -123,92 грн
888,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
973,92
Економія: -64,85 грн
909,07 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
1005,94
Економія: -103,70 грн
902,24 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
Всього: упаковка (1)
1042,99
Економія: -154,92 грн
888,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
Всього: упаковка (1)
1027,34
Економія: -118,33 грн
909,01 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
Всього: упаковка (1)
1062,99
Економія: -174,92 грн
888,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
980,93
Економія: -79,69 грн
901,24 грн