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Атомоксин® капсули тверді 25 мг блістер, №14 - Дніпро (Дніпропетровськ) (809804) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
969,91
Економія: -60,47 грн
909,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
1062,49
Економія: -154,43 грн
908,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
926,91 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
980,93
Економія: -79,69 грн
901,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
1041,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
1067,44
Економія: -158,90 грн
908,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
1079,20
Економія: -170,63 грн
908,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
Всього: упаковка (1)
1062,99
Економія: -174,92 грн
888,07 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
1005,60
Економія: -96,71 грн
908,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
Всього: упаковка (1)
1027,34
Економія: -118,33 грн
909,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
964,40
Економія: -49,50 грн
914,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
973,92
Економія: -64,85 грн
909,07 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
1005,94
Економія: -103,70 грн
902,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
Всього: упаковка (1)
1042,99
Економія: -154,92 грн
888,07 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
1000,73
Економія: -88,09 грн
912,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
989,07
Економія: -80,43 грн
908,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (1)
1011,99
Економія: -123,92 грн
888,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
961,99
Економія: -52,55 грн
909,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
1082,31
Економія: -77,67 грн
1004,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
1089,79
Економія: -188,85 грн
900,94 грн